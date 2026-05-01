L’Isle-Jourdain

Wings for life

Base de loisrs L’Isle-Jourdain Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 13:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Wings for life est une course caritative.

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Base de loisrs L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie wakengers@gmail.com

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English :

Wings for life is a charity race.

L’événement Wings for life L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine