Voyage sonore aux bols tibétains au sein des caves médiévales, Caves médiévales, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Voyage sonore aux bols tibétains au sein des caves médiévales Vendredi 18 septembre, 18h30 Caves médiévales Marne

Places limitées à 12 personnes (réservé aux adultes). Séance d’environ 1 h ; prévoir un tapis de sol ou de yoga, un plaid ou une couverture ainsi qu’un coussin ou un oreiller. Une grande partie de la séance se déroule allongée au sol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Rendez-vous dans le cadre exceptionnel des caves médiévales pour une expérience immersive placée sous le signe de la détente et du bien-être.

Proposé par Mélanie Boileau, naturopathe, en partenariat avec l’Office de tourisme de Châlons-en-Champagne, un voyage sonore invite les participants à se laisser porter par les sons et les vibrations de bols tibétains. Confortablement installés au sol ou assis sur une chaise, ils pourront profiter d’un moment de relaxation propice au lâcher-prise.

Attention, cette animation n’est pas recommandée aux personnes épileptiques, porteuses d’un pacemaker ou aux femmes enceintes.

Caves médiévales Passage Chamorin, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chalons-tourisme.com/billetterie/ »}] Les caves présentent trois phases de construction, aux XIIIᵉ, XVIᵉ et XVIIIᵉ siècles, destinées à la conservation des denrées pour les foires qui se tenaient sur l’actuelle place Foch. Le bâtiment est classé au titre des monuments historiques depuis 1995 pour sa façade et ses toitures.

Rendez-vous dans le cadre exceptionnel des caves médiévales pour une expérience immersive placée sous le signe de la détente et du bien-être.

© Ville de Châlons