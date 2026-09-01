Voyage Sonore Bols Tibétains Passage Chamorin Châlons-en-Champagne
vendredi 18 septembre 2026 · Passage Chamorin · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Voyage Sonore Bols Tibétains
Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Tout public
Rendez-vous aux caves médiévales pour une soirée inédite ! Profitez d’un voyage sonore avec des bols tibétains.
Proposé par Mélanie Boileau Naturopathe, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne.
Durée 1h environ
Evénement réservé aux adultes. .
Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
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English : Voyage Sonore Bols Tibétains
L’événement Voyage Sonore Bols Tibétains Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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