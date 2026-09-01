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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Voyage Sonore Bols Tibétains Passage Chamorin Châlons-en-Champagne

vendredi 18 septembre 2026 · Passage Chamorin · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Passage Chamorin
Adresse
Caves Médiévales
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Châlons-en-Champagne

Voyage Sonore Bols Tibétains

Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Tout public
Rendez-vous aux caves médiévales pour une soirée inédite ! Profitez d’un voyage sonore avec des bols tibétains.

Proposé par Mélanie Boileau Naturopathe, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne.

Durée 1h environ
Evénement réservé aux adultes.   .

Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89 

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English : Voyage Sonore Bols Tibétains

L’événement Voyage Sonore Bols Tibétains Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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