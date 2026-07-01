Voyage tropical et désertique, Jardin des plantes, Lille
samedi 5 septembre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Voyage tropical et désertique Samedi 5 septembre, 14h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T15:00:00+02:00
Partez pour une visite végétale à travers deux climats étonnants :
La serre tropicale, humide et luxuriante, aux plantes aux feuilles géantes, épices et fruits exotiques.
La serre aride, sèche et ensoleillée, peuplée de cactus, euphorbes et plantes aux
formes surprenantes.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Partez pour une visite végétale à travers deux climats étonnants
CJB
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