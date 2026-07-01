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Voyage tropical et désertique, Jardin des plantes, Lille

samedi 5 septembre 2026 · Jardin des plantes · Lille

Voyage tropical et désertique, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Voyage tropical et désertique Samedi 5 septembre, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T15:00:00+02:00

Partez pour une visite végétale à travers deux climats étonnants :
La serre tropicale, humide et luxuriante, aux plantes aux feuilles géantes, épices et fruits exotiques.
La serre aride, sèche et ensoleillée, peuplée de cactus, euphorbes et plantes aux
formes surprenantes.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Partez pour une visite végétale à travers deux climats étonnants

CJB

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