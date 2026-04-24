Voyager dans un trou noir avec Interstellar médiathèque José Cabanis Toulouse Mardi 28 avril, 18h00 Entrée libre

Dans cette conférence suivant pas à pas le scénario du film, tous ces thèmes astrophysiques sont décryptés un par un avec rigueur et clarté.

Conférence présentée par Jean-Pierre Luminet, directeur de recherches émérite au CNRS, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, membre correspondant de l’AAE

Une grande partie de l’intrigue du célèbre film de science-fiction Interstellar (2014) met en scène plusieurs aspects de la théorie d’Einstein et de ses prolongements : trous de vers, trous noirs, distorsions de l’espace et du temps, théorie des cordes, unification de la physique. Dans cette conférence suivant pas à pas le scénario du film, tous ces thèmes astrophysiques sont décryptés un par un avec rigueur et clarté. A la fin ou après avoir refermé le livre de J.-P. Luminet, vous aurez sans doute envie de revisionner le film pour mieux le comprendre et l’apprécier !

À l’issue de la conférence, Jean-Pierre Luminet sera disponible pour une séance de dédicaces de ses ouvrages. La Librairie de la Renaissance sera également présente à l’entrée et vous proposera ses livres à la vente.

Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Plus d’infos : urlr.me/JphqQv

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Mairie de Toulouse, les Bibliothèques de Toulouse, la Cité de l’espace et l’AACE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T19:30:00.000+02:00

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https://academieairespace.com/evenement/voyager-dans-un-trou-noir-avec-interstellar/

médiathèque José Cabanis 1 allée jacques chaban délmas Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31506 Haute-Garonne



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