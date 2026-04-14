La Caméra de Claire / Rencontre avec Emmanuel Cano, Le Cratère, Toulouse
La Caméra de Claire / Rencontre avec Emmanuel Cano, Le Cratère, Toulouse vendredi 24 avril 2026.
La Caméra de Claire / Rencontre avec Emmanuel Cano Vendredi 24 avril, 18h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00
La Caméra de Claire / de Hong Sang-Soo / 1h09 / Coree du Sud / Avec Isabelle Huppert, 김민희, 장미희, 정진영, Shahira Fahmy, Yoon Hee-sun, Mark Peranson, 강태우, 이완민
Synopsis : Lors d’un voyage d’affaires au Festival de Cannes, Manhee est accusée de malhonnêteté par sa patronne, et licenciée. Claire (Isabelle Huppert), se balade dans la ville pour prendre des photos avec son Polaroïd. Elle fait la rencontre de Manhee, sympathise avec elle, la prend en photo. Claire semble capable de voir le passé et le futur de Manhee, grâce au pouvoir mystérieux du tunnel de la plage. Désormais, Claire décide d’accompagner Manhee au café où elle a été licenciée. C’est le moment de découvrir le pouvoir de Claire à l’œuvre…
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/la-camera-de-claire »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FREVE33#showsession?id=emsx001100017728&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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