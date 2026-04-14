expo collective, le grand bazar, Toulouse

expo collective Vendredi 24 avril, 19h00 le grand bazar Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

« Faune Sauvage

propose au visiteur une plongée dans son univers, paysage intérieur entre rêve et cauchemar, au travers de différents éléments tels que collages, objets, carnets. Dans ce monde fantasmatique, la Mort y côtoie l’Amour, et l’art permet de trouver un chemin vers la vie. »

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chloé lou

mages, couleurs, compositions sidérantes des magazines sont la matière à colorer mes toiles dans un grand agencement, reflet de mes pensées. Je ne livre aucun message intentionnellement, mais si vous les trouvez, ils sont forcément justes.

Laurène

explore la solitude à travers une approche sensible. Entre peurs, choix, isolement ou sérénité, elle interroge les multiples facettes de cette expérience à la fois universelle et pourtant intime. L’exposition propose ainsi son regard personnel sur la solitude, souvent subie, parfois recherchée, mais surtout avec l’envie de l’apprivoiser pour la rendre plus heureuse.

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jb