Voyages en musique et en calèche Jardin du Moulin Creysse
mardi 28 juillet 2026 · Jardin du Moulin · Creysse
Informations pratiques
Creysse
Voyages en musique et en calèche
Jardin du Moulin Bourg Creysse Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Journée festive spécial enfants et familles ateliers musique (des jeux de doigts, des chansons, des histoires, des danses et des instruments de musique à découvrir, explorer et jouer ensemble), balades en calèche (environ 20mn dans le village), concert (sur les ailes de Papillon) et bal
La Roulotte de Nomades des Terres vous propose des Crêpes salées et sucrées pour le diner et boissons douces
Réservation demandée pour les ateliers du matin
Journée festive spécial enfants et familles ateliers musique (des jeux de doigts, des chansons, des histoires, des danses et des instruments de musique à découvrir, explorer et jouer ensemble), balades en calèche (environ 20mn dans le village), concert (sur les ailes de Papillon) et bal
La Roulotte de Nomades des Terres vous propose des Crêpes salées et sucrées pour le diner et boissons douces
Réservation demandée pour les ateliers du matin
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Jardin du Moulin Bourg Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 37 57 37 01
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English :
A festive day especially for children and families: music workshops (finger plays, songs, stories, dances, and musical instruments to discover, explore, and play together), horse-drawn carriage rides (about 20 minutes through the village), a concert (by “Sur les ailes de Papillon”), and a dance
La Roulotte de Nomades des Terres offers savory and sweet crêpes for dinner and non-alcoholic beverages
Reservations required for the morning workshops
L’événement Voyages en musique et en calèche Creysse a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée de la Dordogne
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