Voyagez avec Jules Verne dans un spectacle immersif inoubliable au Grand Hôtel des Rêves ! Grand Hôtel des rêves Paris samedi 31 janvier 2026.

Vous cherchez un spectacle immersif à Paris pour une sortie en famille originale ? Le Grand Hôtel des Rêves vous invite à embarquer dans « Jules Verne : Le Voyage Extraordinaire », une aventure théâtrale unique inspirée de l’œuvre du célèbre écrivain visionnaire.

Un voyage au cœur de l’univers de Jules Verne

À travers un parcours spectaculaire installé dans les différentes salles du Grand Hôtel des Rêves, les visiteurs partent à la rencontre des personnages et des mondes imaginés par Jules Verne. Des profondeurs marines aux confins de l’espace, chaque scène plonge le public dans une nouvelle aventure, portée par l’imaginaire foisonnant de l’auteur.

Un véritable spectacle immersif

Contrairement à un spectacle traditionnel, ici les spectateurs ne restent pas assis. Ils suivent les comédiens de salle en salle et deviennent les témoins privilégiés de l’histoire qui se déroule autour d’eux.

Cette proximité avec les artistes créée une expérience unique où chacun vit l’aventure à son rythme, au plus près de l’action.

Porté par 25 comédiens, le spectacle entraîne les visiteurs dans une aventure de 1h10 à travers 8 décors époustouflants, où chaque salle dévoile un nouveau chapitre de ce voyage extraordinaire.

Une sortie familiale incontournable à Paris

Situé dans le 5ᵉ arrondissement, le Grand Hôtel des Rêves propose avec Jules Verne : Le Voyage Extraordinaire une activité culturelle originale à Paris. Accessible dès le plus jeune âge, le spectacle séduit autant les passionnés de littérature que les familles en quête d’une expérience immersive hors du commun.

Entre théâtre, exploration et émerveillement, ce voyage au cœur de l’œuvre de Jules Verne promet un moment inoubliable pour tous les aventuriers.

Ce spectacle se présente donc comme une sortie incontournable à Paris pour tous ceux qui rêvent d’aventure et d’évasion.

Des profondeurs des océans aux confins du ciel, Jules Verne n’a jamais cessé de repousser les frontières de l’imaginaire. Au Grand Hôtel des Rêves, ses aventures prennent vie dans un spectacle immersif qui invite toute la famille à vivre l’extraordinaire !

Du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

mercredi

de 13h00 à 19h00

payant

Parcours Prestige :

Tarif adulte : 39,99 euros

Tarif enfant : 29,99 euros

Parcours Classique :

Tarif adulte : 29,99 euros

Tarif enfant : 19,99 euros

Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T11:00:00+01:00

fin : 2026-11-08T18:00:00+01:00

Date(s) : 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Grand Hôtel des rêves 47, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris

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