Vue sur cour : « découvrir l’histoire des Cinq Sens » au Musée Pissarro 6 et 7 juin Jardin du musée Pissarro Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Vous voulez en savoir plus sur notre jardin des 5 sens ?

Le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin, le Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise vous propose de découvrir le jardin des Cinq sens comme vous ne l’avez jamais vu.

Quelle est son histoire ? Pourquoi a-t-il été créé ? Autant de questions qui auront le droit à leurs réponses grâce à une visite-atelier croquis du jardin que vous pourrez faire en famille ou entre amis.

En prime, vous pourrez repartir avec votre carnet de croquis, dans lequel vous pourrez collecter et reproduire certaines des plantes et fleurs de notre jardin !

Jardin du musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France

Visite-atelier croquis du jardin

©villedepontoise