Wabjie, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mercredi 2 septembre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Wabjie Mercredi 2 septembre, 20h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T20:00:00+02:00 – 2026-09-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-02T20:00:00+02:00 – 2026-09-02T21:30:00+02:00

Trois musicien·nes, une multitude de trajectoires sonores pour voyager aux frontières du jazz. Chez Wabjie, chaque pièce semble naître d’un lent travail de déplacement : les sons changent d’échelle, les contours s’estompent, les matières circulent d’un instrument à l’autre sans que l’on sache toujours où elles ne commencent ni où elles finissent.

La chanteuse et bassiste Soraya Berent, le pianiste et claviériste Michel Wintsch et le batteur-percussionniste Samuel Jakubec élaborent ensemble une musique de l’entre-deux, faite de passages, de glissements et d’apparitions. Les gestes instrumentaux s’y prolongent dans l’électronique, les résonances se répondent, les timbres se mêlent jusqu’à produire d’étonnantes continuités. Ce jeu de transformations permanentes donne une qualité presque cinématographique à leurs concerts, où les paysages créés se succèdent sans rupture, comme s’ils étaient traversés par un mouvement souterrain.

À la fois précis dans son architecture et ouvert à la surprise, Wabjie propose une expérience d’écoute rare, où chaque son semble contenir la promesse d’un autre son à venir. Une invitation à tendre l’oreille et à se laisser guider vers des territoires encore inconnus.

Un accueil en coréalisation avec l’AMR

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/wabjie »}]

Ce trio genevois synthés-piano-batterie fait voyager le jazz là où on ne l’attend pas, avec notamment de surprenants effets de morphing sonore.

Didier Jordan