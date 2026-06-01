“Wagon d’histoires” – entre-sorts racontés, La Petite Cure (café associatif), Nantes

“Wagon d’histoires” – entre-sorts racontés Vendredi 5 juin, 19h00 La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

« Chers voyageurs, nous vous remercions d’avoir pris place à bord de notre wagon des histoires. Ce voyage très particulier va nous emporter dans des univers singuliers, réels ou totalement inventés… Vous êtes prêts ?»

Des escales à travers des poèmes, des impromptus poétiques et des histoires. De celles qui aiment la liberté de penser, de décider et de choisir, qui réfléchissent à l’égalité des gens et des genres et à notre relation à dame nature. Entre les histoires, la conteuse-cheffe de bord fabrique les ambiances sonores bruitées à vue (caisse claire, sanza, objets héréroclites…).

Narration, jeu, bruitages sonores : Crystel Levénès

Regard Extérieur : Monsieur Mouch

Création lauréate de F.A.R.S 2025-26 au Grand Lieu du Conte

www.crystel-levenes.fr/wagon-dhistoires/

La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.crystel-levenes.fr/wagon-dhistoires/ »}]

Un voyage imaginaire dans lequel on entre grâce aux codes sonores et visuels du voyage en train. entre-sorts théâtre