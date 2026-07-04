Walid Raad – Festival of (in)gratitude Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

L’œuvre du photographe et plasticien Walid Raad prend appui sur un moment charnière de l’histoire – les années 1982-1983, marquées par l’occupation du Liban, les massacres de Sabra et Chatila et l’exil de l’Organisation de Libération de la Palestine vers Tunis – pour en explorer les résonances contemporaines à travers différents espaces et temporalités. Dans les visites guidées qu’il propose, Walid Raad – à la fois archiviste et conteur – raconte des histoires inventées, transmises ou trouvées.

L’artiste est familier de ces formats hybrides, lieu d’une réflexion sur l’art et l’histoire, l’émotion et la mémoire. Les œuvres qu’il présente aujourd’hui arpentent un vaste territoire – du Liban à Tunis en passant par Ljubljana – et embrassent la guerre et la reconstruction au Liban mais aussi l’histoire de l’art dans le monde arabe.

L’artiste américano-libanais Walid Raad expose une sélection d’œuvres récentes, enracinées dans les guerres qui secouent le Moyen-Orient depuis 40 ans. Une déambulation au cœur de photographies, collages, dessins, textes, sculptures et vidéos, commentés par leur auteur.

Du vendredi 23 octobre 2026 au dimanche 22 novembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 18h00

gratuit

Visite performée sous réservation.

Mercredi à vendredi : 18h

Samedi & dimanche : 17h & 18h30

Installation vidéo en français et en anglais.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-11-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-23T15:00:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-24T14:00:00+02:00_2026-10-24T17:00:00+02:00;2026-10-25T14:00:00+02:00_2026-10-25T17:00:00+02:00;2026-10-28T15:00:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T15:00:00+02:00_2026-10-29T18:00:00+02:00;2026-10-30T15:00:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00;2026-10-31T14:00:00+02:00_2026-10-31T17:00:00+02:00;2026-11-01T14:00:00+02:00_2026-11-01T17:00:00+02:00;2026-11-04T15:00:00+02:00_2026-11-04T18:00:00+02:00;2026-11-05T15:00:00+02:00_2026-11-05T18:00:00+02:00;2026-11-06T15:00:00+02:00_2026-11-06T18:00:00+02:00;2026-11-07T14:00:00+02:00_2026-11-07T17:00:00+02:00;2026-11-08T14:00:00+02:00_2026-11-08T17:00:00+02:00;2026-11-11T15:00:00+02:00_2026-11-11T18:00:00+02:00;2026-11-12T15:00:00+02:00_2026-11-12T18:00:00+02:00;2026-11-13T15:00:00+02:00_2026-11-13T18:00:00+02:00;2026-11-14T14:00:00+02:00_2026-11-14T17:00:00+02:00;2026-11-15T14:00:00+02:00_2026-11-15T17:00:00+02:00;2026-11-18T15:00:00+02:00_2026-11-18T18:00:00+02:00;2026-11-19T15:00:00+02:00_2026-11-19T18:00:00+02:00;2026-11-20T15:00:00+02:00_2026-11-20T18:00:00+02:00;2026-11-21T14:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00;2026-11-22T14:00:00+02:00_2026-11-22T17:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fr/programmation/saison-2026-2027/exposition/walid-raad-festival-of-in-gratitude



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