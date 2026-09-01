Informations pratiques

Charleville-Mézières

Walk and Roll #2

Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

3 parcours pour tous les niveaux 2 km, 4 km et 6 km au départ de la place de l’Hôtel de ville.Au programme village associatif, concerts, initiations sportives, animations, restauration sur place.

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Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 44 75 50 70 handiclubcharleville@gmail.com

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English :

3 routes for all skill levels: 2 km, 4 km, and 6 km, starting from the Place de l’Hôtel de Ville. On the program: a community fair, concerts, sports introductions, entertainment, and on-site food service.

L’événement Walk and Roll #2 Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme