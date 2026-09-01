Walk and Roll #2 Charleville-Mézières
dimanche 27 septembre 2026 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Walk and Roll #2
Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
3 parcours pour tous les niveaux 2 km, 4 km et 6 km au départ de la place de l’Hôtel de ville.Au programme village associatif, concerts, initiations sportives, animations, restauration sur place.
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Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 44 75 50 70 handiclubcharleville@gmail.com
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English :
3 routes for all skill levels: 2 km, 4 km, and 6 km, starting from the Place de l’Hôtel de Ville. On the program: a community fair, concerts, sports introductions, entertainment, and on-site food service.
L’événement Walk and Roll #2 Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme
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