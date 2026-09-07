Wanted Marguerite, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Wanted Marguerite Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Dans le cadre de Biblis en folie.

La Princesse Marguerite s’est enfuie de chez ses parents car ils voulaient la marier contre son gré.

au cousin Jean-Eudes de la Chaise Percée… Le roi et la reine engagent alors un détective privé : l’inspecteur Don José. Sur son chemin, l’attendent plus d’un obstacle : des chats, une sorcière et même une mouche !

Arrivera-t-il à surmonter ces épreuves ? Retrouvera-t-il la Princesse Marguerite ? Empochera-t-il les 10 000 bonbons de récompense ?

A partir de 6 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}, {« owner »: {« uid »: 21109932, « type »: « agenda »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Sur inscription sur place ou par tu00e9lu00e9phone », « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr », « venueId »: 29146, « description »: « linked desc », « showType »: « OTHER », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791016200000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Cie Les Siphonnées du Gosier Spectacle