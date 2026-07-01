Waterplouf, noyade interdite – Cirque en Scène, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Waterplouf, noyade interdite – Cirque en Scène 5 – 11 décembre Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 9 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T17:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T19:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:00:00+01:00

Brassards conseillés

Deux drôles d’hurluberlus en combishort à rayures nous embarquent à la mer. Au programme de la joyeuse virée : tartines de crème solaire, collection de bouées arc-en-ciel, leçons de brasse et même exploration sous-marine ! D’acrobaties gonflées en péripéties burlesques, notre duo enchaîne les numéros dans une excursion aquatique peuplée de personnages hauts en couleur, de bébêtes marines invraisemblables et d’histoires déjantées. Entre cirque, théâtre et poésie, la compagnie Cirque en Scène nous convie au cœur de l’hiver à un séjour ensoleillé et réjouissant… jusqu’au grand plouf final. On en revient complètement médusé·es !

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/water-plouf-noyade-interdite-.htm »}]

Deux drôles d’hurluberlus en combishort à rayures nous embarquent à la mer. Au programme de la joyeuse virée : tartines de crème solaire, collection de bouées arc-en-ciel, et leçons de brasse ! cirque acrobaties

Franck Mage