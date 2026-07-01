Informations pratiques

Fontanès

Wave Duo Les jeudis de La Roque

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Une soirée élégante et musicale au cœur d’un lieu d’exception.

Installez-vous dans l’ambiance unique des Jeudis de La Roque et laissez-vous séduire par une soirée mêlant dégustation, gourmandise et musique live. Wave Duo accompagnera ce rendez-vous estival avec une atmosphère douce et entraînante, parfaite pour profiter d’un moment entre amis ou en famille. .

2 chemin de Saint Mathieu Fontanès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 34 47

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English :

An elegant and musical evening in the heart of an exceptional venue.

L’événement Wave Duo Les jeudis de La Roque Fontanès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup