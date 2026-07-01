Wave Duo Les jeudis de La Roque Fontanès
jeudi 30 juillet 2026 · Fontanès
Informations pratiques
Fontanès
Wave Duo Les jeudis de La Roque
2 chemin de Saint Mathieu Fontanès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Une soirée élégante et musicale au cœur d’un lieu d’exception.
Installez-vous dans l’ambiance unique des Jeudis de La Roque et laissez-vous séduire par une soirée mêlant dégustation, gourmandise et musique live. Wave Duo accompagnera ce rendez-vous estival avec une atmosphère douce et entraînante, parfaite pour profiter d’un moment entre amis ou en famille. .
2 chemin de Saint Mathieu Fontanès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 34 47
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English :
An elegant and musical evening in the heart of an exceptional venue.
L’événement Wave Duo Les jeudis de La Roque Fontanès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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