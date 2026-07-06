Informations pratiques

Nasbinals

WAY FOR NOTHING EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 23:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Way for Nothing est né en 2015 à Tarbes et se compose de 5 membres. Notre musique, exclusivement instrumentale, mêle des influences post-rock, métal, rock progressif et certainement bien d’autres.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos https://mordorfest.fr/

Way for Nothing est né en 2015 à Tarbes et se compose de 5 membres. Notre musique, exclusivement instrumentale, mêle des influences post-rock, métal, rock progressif et certainement bien d’autres. L’absence de parole permet à l’auditeur de compléter l’expérience sonore en apportant sa propre sensibilité. Lors des concerts, la projection d’images sans narration apporte une dimension visuelle supplémentaire. Le premier album autoproduit de Way for Nothing, Make Your Actions Reflect Your Words , est sorti en novembre 2020. A travers ses 13 titres, à la fois rudes et optimistes, il décrit notre vision de la société actuelle, détestable à bien des égards mais aussi parsemée de lueurs d’espoir.

Pour écouter https://linktr.ee/wayfornothing?lt_utm_source=lt_share_link#298892629

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

Way for Nothing was formed in 2015 in Tarbes and consists of five members. Our music, which is exclusively instrumental, blends influences from post-rock, metal, progressive rock, and certainly many others.

As part of the Mordorfest 2026 festival, find all the details at: https://mordorfest.fr/

L’événement WAY FOR NOTHING EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-CDT48