Wayfinder Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Wayfinder

Mardi 24 novembre 2026 de 20h30 à 21h25. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:30:00

fin : 2026-11-24 21:25:00

Date(s) :

2026-11-24

Née au nord du Queensland, la compagnie Dancenorth Australia s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de la scène chorégraphique australienne, rayonnant bien au-delà de ses frontières.

Ancrée sur les terres des peuples Wulgurukaba et Bindal, dont elle reconnaît et honore les cultures vivantes, elle développe un travail attentif aux récits, aux corps et aux héritages.



Sous la direction d’Amber Haines et Kyle Page, la compagnie s’associe à l’artiste australo-japonaise Hiromi Tango pour déployer une expérience immersive où danse, musique et arts visuels se répondent. Les interprètes, d’une grande virtuosité physique, semblent jouer avec les limites du mouvement et de l’équilibre. Portée par une création musicale du groupe Hiatus Kaiyote, nommé aux Grammys, accompagnée d’un travail sonore de Byron J. Scullin, la pièce déploie une énergie collective qui traverse un univers kaléidoscopique de sons, de corps et d’images. Wayfinder propose une traversée sensible en lien avec l’autre et l’environnement. Au cœur de cette effervescence, la pièce invite à retrouver une forme d’élan commun partagé.



Une masterclass sur l’importance de la connexion avec le public. The Guardian Australia .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Born in northern Queensland, the Dancenorth Australia company has established itself as one of the major players on the Australian choreographic scene, radiating far beyond its borders.

L’événement Wayfinder Martigues a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues