Informations pratiques

Saint-Rémy

We have a dream

Saint-Rémy Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Film documentaire We have a dream de Pascal Plisson, réalisé en partenariat avec Handicap International (Jour2fête Distribution 2023).

Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ? Après son précédent film Sur le chemin de l’école récompensé d’un César en 2013, le réalisateur Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, cinq enfants en situation de handicap qui, en dépit de parcours et de conditions de vie très différents, ont en commun une formidable énergie de vivre. Ces enfants extra ordinaires vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l’humour et le courage peuvent déplacer des montagnes… et que le destin est parfois plein de surprises.

Projection suivie d’un temps d’échange avec des membres de l’ADAPEI 12-82, association de parents de personnes en situation de handicap mental et de leur famille.

Tout public

Projection proposée en version sous-titrée pour les sourds et malentendants français.

Durée : 1h36 .

Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

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English :

The documentary film %AB We Have a Dream %BB by Pascal Plisson, produced in partnership with Handicap International (Jour2f%EAte Distribution 2023).

L’événement We have a dream Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)