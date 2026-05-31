Visite de l’atelier et démonstration, Terre d’Aur, Saint-Rémy

Visite de l’atelier et démonstration 18 – 20 septembre Terre d’Aur Dordogne

Gratuit, 10 participants maximum. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Immersion dans l’Art du Feu : Démonstration et Secrets de la Terre :

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les portes de mon atelier s’ouvrent pour vous dévoiler les coulisses d’un savoir-faire millénaire. Cette rencontre est une invitation à observer la transformation de la matière brute en objet d’art, au cœur d’un espace où la main de l’artisan dialogue avec l’argile.

Au programme de votre visite :

L’Odyssée de l’Argile : La découverte commence par une exploration des différentes étapes de création, de la préparation de la terre jusqu’à la magie de la cuisson. Vous comprendrez comment une simple motte de terre devient une pièce pérenne grâce à la maîtrise des éléments.

Le Spectacle du Tournage : Chaque session de visite est rythmée par une démonstration au tour unique. Durant ce moment privilégié, vous observerez le mouvement fluide et précis nécessaire pour faire monter la terre. C’est une occasion rare de voir la force centrifuge à l’œuvre et la délicatesse extrême requise pour donner naissance à une forme symétrique.

Échanges et Transmission : Plus qu’une simple observation, cette visite est un moment de partage. Profitez de ce cadre intimiste pour poser vos questions sur les secrets des émaux, de la décoration et l’histoire des gestes qui font la richesse de notre patrimoine vivant.

Le déroulé de votre passage :

Chaque groupe est accueilli pour un parcours immersif au sein de l’atelier. Après une introduction aux matières et aux outils, vous assisterez à la démonstration technique au tour, véritable cœur de la séance.

La visite se conclut par une escale dans l’espace boutique de l’atelier. Vous pourrez y contempler les collections terminées — objets utilitaires ou décoratifs — et ainsi voir l’aboutissement final du travail de la terre. C’est le moment idéal pour choisir une pièce artisanale unique à emporter chez vous, prolongeant ainsi l’esprit de cette journée et soutenir l’artisanat local.

Terre d’Aur 854 route Jules Ferry, 24494 Saint-Rémy Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0787275276 https://terredaur.com [{« type »: « phone », « value »: « 0787275276 »}] Situé à Saint-Rémy, en Dordogne, Terre d’Aur est bien plus qu’un simple atelier. C’est un espace de création artisanale dédié à l’art de la terre et du feu. Tenu par Aurore, céramiste passionnée, ce lieu invite à la déconnexion et au retour au geste essentiel.

Terre d’Aur propose des activités accessibles à tous, du débutant curieux au pratiquant confirmé. Des initiations au tournage permettent de découvrir la sensation singulière de la terre qui prend forme entre les mains, sur le tour de potier. Des ateliers de modelage et de tournage pour adultes offrent la possibilité d’explorer des techniques de façonnage plus libres et intuitives. Des cours sont également proposés aux enfants, notamment en temps extrascolaire et durant les vacances. Enfin, des stages de perfectionnement, organisés sur deux jours, permettent d’approfondir les techniques de création.

L’atelier se distingue par une atmosphère apaisante, pensée comme une parenthèse propice à la concentration et à l’expression artistique. Engagé dans une démarche locale, Terre d’Aur est membre des Métiers d’Art de Nouvelle-Aquitaine et valorise une production artisanale, à rebours des standards industriels. Sur place, un espace boutique permet de découvrir des créations uniques, arts de la table et objets de décoration, qui témoignent de la finesse du travail d’Aurore. Parkings : Nous disposons d’une cour pour le stationnement de plusieurs véhicules, dans la propriété, en face de l’atelier, pour faciliter l’accès aux véhicules individuels.

Immersion dans l’Art du Feu : Démonstration et Secrets de la Terre :

©Durif