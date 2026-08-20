Webinaire France Num : Entreprises du tourisme et du loisir sportif : découvrez les essentiels numériques pour votre activité, En ligne, Paris

Informations pratiques

Webinaire France Num : Entreprises du tourisme et du loisir sportif : découvrez les essentiels numériques pour votre activité Jeudi 17 septembre, 12h00 En ligne Paris

Inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T12:00:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T12:00:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

Pour un hébergement touristique, une entreprise de loisirs, un prestataire d’activités sportives ou encore un professionnel proposant des expériences aux touristes, le numérique intervient à toutes les étapes de la relation avec le client.

Être trouvé sur internet, présenter son offre, répondre aux demandes, gérer les réservations, encaisser les paiements ou assurer le suivi administratif : bien utilisés, les outils numériques peuvent faciliter le quotidien des entreprises et leur permettre de consacrer davantage de temps à leur cœur de métier.

Mais par où commencer ? Quels outils privilégier ? Et comment se préparer aux prochaines évolutions, notamment en matière de facturation électronique ?

Un webinaire pour faire le point sur les outils numériques essentiels

France Num organise un webinaire gratuit d’une heure à destination des entreprises du tourisme et du loisir sportif.

L’objectif : présenter de manière concrète les principaux outils et pratiques numériques utiles pour développer son activité et gagner du temps au quotidien.

Au programme :

Disposer d’un site internet efficace pour présenter son activité, ses prestations et donner envie aux internautes de devenir clients ;

Améliorer son référencement pour être plus facilement trouvé par les personnes qui recherchent une activité, un hébergement ou une prestation ;

Simplifier la réservation et le paiement en ligne afin de faciliter le parcours des clients et la gestion de l’activité ;

Utiliser l’intelligence artificielle pour gagner du temps sur certaines tâches du quotidien ;

Se préparer à la facturation électronique et comprendre les évolutions à anticiper pour son entreprise.

Des conseils concrets adaptés aux petites entreprises

Pendant une heure, les intervenants présenteront des solutions accessibles et des bonnes pratiques directement applicables par les entreprises.

L’occasion également de prendre du recul sur ses usages numériques et d’identifier les outils réellement utiles à son activité, sans chercher à tout digitaliser.

En ligne 120 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://economie.webex.com/weblink/register/r5f9b53083031fae33c86fda067b71eab »}] https://www.francenum.gouv.fr/magazine-du-numerique/webinaire-france-num-entreprises-du-tourisme-et-du-loisir-sportif-decouvrez

Les outils numériques sont incontournables pour les entreprises du tourisme et du loisir sportif Découvrez les solutions essentielles à connaître et les bonnes pratiques pour les utiliser efficacement