Webinaire Google / créateurs : Faites décoller votre visibilité en ligne (réservé région PACA), Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Marseille

Webinaire Google / créateurs : Faites décoller votre visibilité en ligne (réservé région PACA) Mardi 23 juin, 10h00 Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Aujourd’hui, être visible en ligne n’est plus une option. La vraie question : savez-vous comment faire pour que vos futurs clients vous trouvent (et vous choisissent) ? Nous avons le plaisir de vous inviter à 2 ateliers exclusifs organisés avec Google pour passer de je me lance à je suis visible . Vous allez dans le 1er atelier : comprendre les bases de la publicité en ligne choisir les bons formats selon vos objectifs utiliser l’IA pour créer des annonces efficaces Puis lors du second : découvr

Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 13010 Marseille Marseille 13010 10th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/645158 »}]

Aujourd’hui, être visible en ligne n’est plus une option. Création d’entreprise Les outils du numérique