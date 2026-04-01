Webinaire « Influence et Collab’ : quelles idées s’offrent à vous ? », Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers
mardi 20 octobre 2026 · Évènement digital - Chambre d'agriculture Pays de la Loire · Angers
Informations pratiques
Webinaire « Influence et Collab’ : quelles idées s’offrent à vous ? » Mardi 20 octobre, 10h00 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Ce webinaire gratuit et sur inscription clôture une série de témoignages de producteurs et viticulteurs qui, par leurs partenariats avec une entreprise ou une personne connue, ont créé de la valeur et de l’image.
Rendez-vous mardi 20 octobre 2026 de 10 h à 12 h.
Inscription en ligne avant le 19 octobre 2026 à midi.
Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpILsYbKnlv2dBnRmSVK8or9lUOENXWjhJVVhCR0pSRERXOVFYNU03NDUzNi4u&route=shorturl »}]
Oser créer, solliciter, confirmer, des partenariats, des collaborations, jouer la synergie avec des influenceurs, apporte visibilité, interaction et marque les esprits. Circuits courts
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