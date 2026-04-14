Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus comme combustible, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges

Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus comme combustible Mardi 21 avril, 13h30 Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) Haute-Vienne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00

Le projet MISCAN’PLUS, coordonné par la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine et mené en partenariat avec les Chambres d’agriculture Normandie, Nord-Pas de Calais et Côtes d’Or a pour objectif de faire connaître le miscanthus, sa culture et ses usages classiques : litière, paillage végétal et combustible.

L’année 2026 est consacrée à la diffusion de différents supports, en particulier 5 webinaires grand public et 1 webinaire réservé aux conseillers du réseau chambre pour approfondir ses connaissances et échanger entre pairs.

Les 5 webinaires grand public sont organisés, de 13h30 à 14 h, les mardis :

7 avril : Utiliser le miscanthus en litière, valoriser le fumier de miscanthus

14 avril : Utiliser le miscanthus en paillage végétal, retours d’essais

21 avril : Utiliser le miscanthus comme combustible : retours d’expérience et recommandations

28 avril : Le miscanthus et l’environnement : ses atouts sociétaux et ses limites

Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) boulevard des arcades, Limoges ( 87) Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/2d0ee37c-77f2-4929-b384-3b5c4822b894@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920 »}] https://events.teams.microsoft.com/event/2d0ee37c-77f2-4929-b384-3b5c4822b894@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920

Le miscanthus comme combustible Innovation Developpemnet

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