WEBINAIRES Anticiper et réussir sa transmission agricole, Chambre d’agriculture de l’Ardèche, Privas (07), Privas

WEBINAIRES Anticiper et réussir sa transmission agricole Lundi 27 avril, 11h00 Chambre d’agriculture de l’Ardèche, Privas (07) Ardèche

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T11:00:00+02:00 – 2026-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T11:00:00+02:00 – 2026-04-27T12:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche, en partenariat avec l’ADDEAR Ardèche et la MSA Ardèche Drôme Loire, propose deux webinaires dédiés à la transmission agricole :

Lundi 27 avril 2026 de 11h à 12h

Mardi 19 mai 2026 de13h30 à 14h30

Dans un contexte de renouvellement des générations, ces temps d’échange visent à accompagner les agriculteurs dans l’anticipation de la transmission de leur exploitation.

Ils s’inscrivent dans l’expérimentation du Point Accueil Départemental Unique (PADU), un guichet d’accueil et d’orientation dans le cadre du futur dispositif France Services Agriculture.

Les participants pourront découvrir les étapes clés, les interlocuteurs et les dispositifs d’accompagnement existants.

À l’issue des webinaires, des rendez-vous individuels pourront être proposés pour approfondir et sécuriser leur projet.

Chambre d’agriculture de l’Ardèche, Privas (07) 4 avenue de l’Europe unie – BP 114 07001 Privas Cedex Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIPwM5i_T5e1Hs1En3i0nG65UMDQzNUdYMjYzR0g5TTdIWUM3U1M4WDZUTS4u&route=shortur

Webinaires sur la transmission agricole proposés par la Chambre d’agriculture de l’Ardèche, avec l’ADDEAR Ardèche et la MSA Ardèche Drôme Loire. transmission agricole installation