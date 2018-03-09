Route touristique du Coiron Privas Ardèche

Route touristique du Coiron Privas Ardèche vendredi 1 août 2025.

Route touristique du Coiron

Route touristique du Coiron Côte du baron 07000 Privas Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Ce plateau qui culmine à 800m d’altitude étale ses coulées basaltiques sur une longueur de 18 km en direction du Rhône. Le plateau du Coiron invite au voyage et offre de nombreux point de vues.

+33 4 75 64 21 41

English : Coiron tourist route

The Coiron plateau peaks at an altitude of 800m, its basaltic flows stretching for 18km towards the River Rhône. The plateau offers an interesting tourist route with lots of places where you can stop and admire the views.

Deutsch :

Dieses Plateau mit einer Höhe von 800 m breitet seine Basaltströme auf einer Länge von 18 km in Richtung der Rhône aus. Das Plateau du Coiron lädt zu einer Reise ein und bietet zahlreiche Aussichtspunkte.

Italiano :

Questo altopiano, che si eleva fino a 800 metri di altitudine, distribuisce le sue colate basaltiche su una lunghezza di 18 km verso il Rodano. L’altopiano del Coiron è un invito al viaggio e offre numerosi punti di osservazione.

Español :

Esta meseta, que se eleva a 800 m de altitud, extiende sus coladas basálticas a lo largo de 18 km hacia el Ródano. La meseta de Coirón invita a viajar y ofrece numerosos miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-03-09