Aimer les vivants, Place de l’hôtel de ville Privas, Privas
Aimer les vivants, Place de l’hôtel de ville Privas, Privas vendredi 1 mai 2026.
Aimer les vivants Vendredi 1 mai, 11h00 Place de l’hôtel de ville Privas Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T11:00:00+02:00 – 2026-05-01T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-01T11:00:00+02:00 – 2026-05-01T22:30:00+02:00
L’objectif de notre présence à cette fête est de convaincre les pesonnes encore hésitantes à choisir le vélo au quotidien. A Privas, plus petite préfecture de France de nombreux habitants utilisent la voiture pour des déplacements de moins de deux kilomètres. De ce fait les usagers les plus fragiles (enfants, séniors) ne peuvent être autonomes pour leur mobilité.
Cet événement est festif est il nous semble favorable à la mise en avant du côté plaisir du vélo au quotidien.
L’association Lhapsa 07 se donne comme objectif de faire se rencontrer les collectifs et personnes qui luttent pour un avenir où la justice sociale, la biodiversité et l’absence de domination seront la norme.
Place de l’hôtel de ville Privas Mairie de Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
MODAL tiendra un stand pour faire connaitre nos actions en faveur du vélo
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