LE GRAND BAZ’ART, Ressourcerie Trimaran (Privas), Privas
LE GRAND BAZ’ART, Ressourcerie Trimaran (Privas), Privas samedi 18 avril 2026.
LE GRAND BAZ’ART Samedi 18 avril, 10h00 Ressourcerie Trimaran (Privas) Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Grand déballage festif de livres, CD/DVD, vinyles…
Au programme :
- Grande vente
- Animations
- Concert
- Buvette
Infos : 04 75 20 85 60
Ressourcerie Trimaran (Privas) Chemin de Chamaras, 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 20 85 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ressourcerie-trimaran.fr/ »}]
Évènement
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