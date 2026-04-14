LE GRAND BAZ’ART, Ressourcerie Trimaran (Privas), Privas

LE GRAND BAZ’ART Samedi 18 avril, 10h00 Ressourcerie Trimaran (Privas) Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Grand déballage festif de livres, CD/DVD, vinyles…

Au programme :

Grande vente

Animations

Concert

Buvette

Infos : 04 75 20 85 60

Ressourcerie Trimaran (Privas) Chemin de Chamaras, 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 20 85 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ressourcerie-trimaran.fr/ »}]

Évènement