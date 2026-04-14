WEBINAIRE Plantation arbres et protection gibiers, Chambre d’agriculture de l’Ardèche, Privas (07), Privas

WEBINAIRE Plantation arbres et protection gibiers Mardi 28 avril, 13h00 Chambre d’agriculture de l’Ardèche, Privas (07) Ardèche

Sur pré-inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T13:00:00+02:00 – 2026-04-28T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T13:00:00+02:00 – 2026-04-28T13:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche, en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche, propose un webinaire dédié aux protections anti-gibiers des jeunes plantations agroforestières.

Ce temps court permettra de mieux comprendre les enjeux liés aux dégâts de gibier sur les haies, alignements d’arbres et plantations isolées.

Les participants découvriront les résultats d’essais conduits en Auvergne-Rhône-Alpes sur différents dispositifs de protection.

Les solutions existantes, leurs conditions d’efficacité, ainsi que leurs avantages et contraintes seront présentés.

Le webinaire sera enregistré et accessible en replay, et le lien de connexion sera transmis aux participants après inscription.

Chambre d’agriculture de l’Ardèche, Privas (07) 4 avenue de l’Europe unie – BP 114 07001 Privas Cedex Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIJZkArMd5NJKulVMVMAwEFJUN01SNkVXWUpEUTFPT0JWNlpIMlVSTlJKVS4u&route=shorturl »}] https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIJZkArMd5NJKulVMVMAwEFJUN01SNkVXWUpEUTFPT0JWNlpIMlVSTlJKVS4u&route=shorturl

Webinaire sur les protections anti-gibiers des jeunes plantations, proposé par la Chambre d’agriculture de l’Ardèche et la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche. agroforesterie plantation arbres