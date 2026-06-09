WEEK-END ANNIVERSAIRE DU REPAIRE DE BIIVERS Montpellier samedi 13 juin 2026.

Montpellier

WEEK-END ANNIVERSAIRE DU REPAIRE DE BIIVERS

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Samedi 13/06 à 19h Soirée conviviale pour souffler la 1ère bougie du Repaire et partager un gâteau

Dimanche 14/06 10h-19h Journée Portes ouvertes

Samedi 13/06 à 19h Soirée conviviale pour souffler la 1ère bougie du Repaire et partager un gâteau

Dimanche 14/06 10h-19h Journée Portes ouvertes

Viens découvrir le concept et les pépites de créateurs locaux, participer à des activités créatives et jouer à des jeux de société.

Programme précisé à la demande

Infos et inscription 07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : WEEK-END ANNIVERSAIRE DU REPAIRE DE BIIVERS

Saturday 13/06 at 7pm: Evening party to celebrate Le Repaire’s 1st anniversary and share a cake

Sunday 14/06 10am-7pm: Open House

L’événement WEEK-END ANNIVERSAIRE DU REPAIRE DE BIIVERS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT MONTPELLIER