Informations pratiques

Donzy

Week-end Armonia 2 au Grand Monarque

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

L’Hôtel-restaurant le Grand Monarque vous propose un week-end de danse lors de Armonia 2 , une soirée Kizomba, Bachata et Salsa, les 25 et 26 juillet. Rendez-vous avec

– Guins et Barbarita

– Evan

– Farel et Magalie

– Rodrigue et Amandine

– DJ Thao

Un moment unique placé sous le signe de la danse, de la convivialité et des saveurs tropicales.

Sur réservation. .

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 93 75 48

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English : Week-end Armonia 2 au Grand Monarque

L’événement Week-end Armonia 2 au Grand Monarque Donzy a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire