UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Donzy

Week-end Armonia 2 au Grand Monarque Rue de l’Étape Donzy

samedi 25 juillet 2026 · Rue de l'Étape · Donzy

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Rue de l'Étape
Adresse
Hôtel restaurant le Grand Monarque
Ville
58220 Donzy
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Donzy

Week-end Armonia 2 au Grand Monarque

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

L’Hôtel-restaurant le Grand Monarque vous propose un week-end de danse lors de Armonia 2 , une soirée Kizomba, Bachata et Salsa, les 25 et 26 juillet. Rendez-vous avec
– Guins et Barbarita
– Evan
– Farel et Magalie
– Rodrigue et Amandine
– DJ Thao
Un moment unique placé sous le signe de la danse, de la convivialité et des saveurs tropicales.
Sur réservation.   .

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 93 75 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Armonia 2 au Grand Monarque

L’événement Week-end Armonia 2 au Grand Monarque Donzy a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire

À voir aussi à Donzy (Nièvre)