Week-end Armonia 2 au Grand Monarque Rue de l’Étape Donzy
samedi 25 juillet 2026 · Rue de l'Étape · Donzy
Informations pratiques
Donzy
Week-end Armonia 2 au Grand Monarque
Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
L’Hôtel-restaurant le Grand Monarque vous propose un week-end de danse lors de Armonia 2 , une soirée Kizomba, Bachata et Salsa, les 25 et 26 juillet. Rendez-vous avec
– Guins et Barbarita
– Evan
– Farel et Magalie
– Rodrigue et Amandine
– DJ Thao
Un moment unique placé sous le signe de la danse, de la convivialité et des saveurs tropicales.
Sur réservation. .
Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 93 75 48
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English : Week-end Armonia 2 au Grand Monarque
L’événement Week-end Armonia 2 au Grand Monarque Donzy a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire