Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle Salle municipale Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle

Salle municipale Bd de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Le dernier Shobee Show revient à Bas-en-Basset !

Au programme dîner spectacle + soirée dansante

nouveaux numéros, nouvelle scène, spectacle inédit

Places en vente à l’office de tourisme. Venez nombreux !

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Salle municipale Bd de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

The latest Shobee Show is coming back to Bas-en-Basset!

On the program: dinner and a show + dance party

new acts, new stage, an all-new show

Tickets on sale at the tourist office. Come one, come all!

L’événement Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron