Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle Salle municipale Bas-en-Basset
dimanche 25 octobre 2026 · Salle municipale · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle
Salle municipale Bd de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 12:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Le dernier Shobee Show revient à Bas-en-Basset !
Au programme repas spectacle + après-midi dansante
nouveaux numéros, nouvelle scène, spectacle inédit
Places en vente à l’office de tourisme et en ligne Venez nombreux !
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Salle municipale Bd de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
The latest Shobee Show is coming back to Bas-en-Basset!
On the program: dinner and a show + an afternoon dance party
new acts, a new stage, an all-new show
Tickets on sale at the tourist office and online. Come one, come all!
L’événement Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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