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AGENDA · Bas-en-Basset

Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle Salle municipale Bas-en-Basset

dimanche 25 octobre 2026 · Salle municipale · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle municipale
Adresse
Bd de la sablière
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle

Salle municipale Bd de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 12:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Le dernier Shobee Show revient à Bas-en-Basset !
Au programme repas spectacle + après-midi dansante
nouveaux numéros, nouvelle scène, spectacle inédit
Places en vente à l’office de tourisme et en ligne Venez nombreux !
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Salle municipale Bd de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

The latest Shobee Show is coming back to Bas-en-Basset!
On the program: dinner and a show + an afternoon dance party
new acts, a new stage, an all-new show
Tickets on sale at the tourist office and online. Come one, come all!

L’événement Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show encore un soir nouveau spectacle Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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