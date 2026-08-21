Week-end Croquis Urban Sketching Arreau Arreau
vendredi 18 septembre 2026 · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Week-end Croquis Urban Sketching Arreau
ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
WEEK-END CROQUIS Urban Sketching Arreau Rencontre des clubs de sketching de la chaîne des Pyrénées. Evènement libre et gratuit pour tous ceux qui dessinent ou qui en rêvent !
Inscriptions avant le 12 septembre.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
18h Vernissage Regards sur Arreau , Salle St-Exupère
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
9h Accueil salle St Exupère
9h30 Visite guidée par le Pays d’Art et d’Histoire (départ Office de Tourisme)
10h30-18h Urban Sketching dans les rues d’Arreau
18: Soirée conviviale, échanges autour des carnets de croquis dans la Salle Bleu (à côté de l’Office de Tourisme)
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
10h-17h Parcours libre dans les rues d’Arreau et ses alentours
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ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
SKETCHING WEEKEND: Urban Sketching in Arreau—A gathering of sketching clubs from the Pyrenees region. A free event open to anyone who draws or dreams of drawing!
Register by September 12.
FRIDAY, SEPTEMBER 18:
6:00 p.m.: Opening reception for “Regards sur Arreau,” Salle St-Exupéry
SATURDAY, SEPTEMBER 19:
9:00 a.m.: Welcome at Salle St-Exupéry
9:30 a.m.: Guided tour by the Pays d’Art et d’Histoire (departure from the Tourist Office)
10:30 a.m.–6:00 p.m.: Urban sketching in the streets of Arreau
6:00 p.m.: Social evening and discussion about sketchbooks in the Salle Bleu (next to the Tourist Office)
SUNDAY, SEPTEMBER 20:
10:00 a.m.–5:00 p.m.: Self-guided tour through the streets of Arreau and the surrounding area
L’événement Week-end Croquis Urban Sketching Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-08-21 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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