Informations pratiques

Arreau

Week-end Croquis Urban Sketching Arreau

ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

WEEK-END CROQUIS Urban Sketching Arreau Rencontre des clubs de sketching de la chaîne des Pyrénées. Evènement libre et gratuit pour tous ceux qui dessinent ou qui en rêvent !

Inscriptions avant le 12 septembre.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

18h Vernissage Regards sur Arreau , Salle St-Exupère

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

9h Accueil salle St Exupère

9h30 Visite guidée par le Pays d’Art et d’Histoire (départ Office de Tourisme)

10h30-18h Urban Sketching dans les rues d’Arreau

18: Soirée conviviale, échanges autour des carnets de croquis dans la Salle Bleu (à côté de l’Office de Tourisme)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10h-17h Parcours libre dans les rues d’Arreau et ses alentours

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ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

SKETCHING WEEKEND: Urban Sketching in Arreau—A gathering of sketching clubs from the Pyrenees region. A free event open to anyone who draws or dreams of drawing!

Register by September 12.

FRIDAY, SEPTEMBER 18:

6:00 p.m.: Opening reception for “Regards sur Arreau,” Salle St-Exupéry

SATURDAY, SEPTEMBER 19:

9:00 a.m.: Welcome at Salle St-Exupéry

9:30 a.m.: Guided tour by the Pays d’Art et d’Histoire (departure from the Tourist Office)

10:30 a.m.–6:00 p.m.: Urban sketching in the streets of Arreau

6:00 p.m.: Social evening and discussion about sketchbooks in the Salle Bleu (next to the Tourist Office)

SUNDAY, SEPTEMBER 20:

10:00 a.m.–5:00 p.m.: Self-guided tour through the streets of Arreau and the surrounding area

L’événement Week-end Croquis Urban Sketching Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-08-21 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65