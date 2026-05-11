Arcachon

Week-end Danse et Musique

Au kiosque Place Thiers Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24

14/05 15h Groupe vocal Chantons ensemble

16/05 21h-23h Sunnyvale

Né d’une rencontre en Nouvelle-Zélande, Sunnyvale réunit trois musiciens voyageurs autour d’une musique libre et inspirée. Entre guitares, violoncelle, vents et percussions, le trio tisse un univers singulier, mêlant la folk à des accents classiques et des envolées électriques.

23/05 Whynotus

Groupe de reprises pop/rock du sud bassin né il y a 2 ans. Les Why Not Us vous embarquent dans un moment d’échanges et de complicités d’incochine a Telephone en passant par Lenny kravitz et la fameuse Vanessa Paradis avec Cure qui répond à l’appel et tant d’autres pour toutes les générations.

24/05 21h-23h APE Man

Originaire de Bordeaux, APE Man est un artiste hiphop/soul/funk français à vocation internationale. Il revendique une musique populaire et fédératrice capable de réunion toutes les générations. .

Au kiosque Place Thiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Week-end Danse et Musique

L’événement Week-end Danse et Musique Arcachon a été mis à jour le 2026-05-07 par Arcachon Expansion Office de Tourisme