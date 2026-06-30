Week-end de lancement du nouveau projet du CCN Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen
Week-end de lancement du nouveau projet du CCN Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen vendredi 3 juillet 2026.
Caen
Week-end de lancement du nouveau projet du CCN
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 11-13 rue du Carel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Depuis janvier 2026, une nouvelle équipe, autour de François Chaignaud, s’est installée au Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie.
Pour fêter le début de ce nouveau mandat, le temps d’un week-end, le CCN ( OUVRE ) ses portes.
Depuis janvier 2026, une nouvelle équipe, autour de François Chaignaud, s’est installée au Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie.
Pour fêter le début de ce nouveau mandat, le temps d’un week-end, le CCN ( OUVRE ) ses portes. Spectacle, cabaret, ateliers, projections 2 jours pour plonger dans l’univers artistique de François Chaignaud, redécouvrir la Halle aux granges et s’entraîner au Manège de la Guérinière. .
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 11-13 rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Week-end de lancement du nouveau projet du CCN
Since January 2026, a new team, led by François Chaignaud, has taken up residence at the Centre Chorégraphique National in Caen, Normandy.
To mark the start of this new term, the CCN is (OPENING) its doors for a weekend.
L’événement Week-end de lancement du nouveau projet du CCN Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par Calvados Attractivité
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