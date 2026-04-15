Week-end des Dragons au Château de Meung-sur-Loire (Loiret – 45) Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 13 et 14 juin Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 11 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés)

Tarif enfant : 9,50 € (de 4 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 4 ans et les plus de 80 ans

Pass Tribu : 50 € (5 personnes : 2 adultes + 3 enfants – 1 seul règlement).

Spectacles, ateliers enfants, fonte de bronze et dragons animés dans le parc. Une sortie famille incontournable près d’Orléans. ️ Inclus dans le billet, réservation conseillée !

Le Château-parc de Meung-sur-Loire, près d’Orléans, vous invite à un événement merveilleux pour toute la famille : le Week-end des Dragons, au cœur des châteaux de la Loire.

✨ Au programme :

Plongez dans un univers fascinant peuplé de dragons avec une visite fantastique, des animations immersives, et des ateliers pour enfants. Assistez notamment à des démonstrations de fonte de bronze, rencontrez des créatures impressionnantes et profitez d’un parcours extérieur unique autour des dragons dans le parc du château. Les plus petits pourront profiter d’une projection avec Zébulon le Dragon, et faire des photos avec Pyro, la mascotte du château !

Profitez également de votre venue pour découvrir le château et ses espaces, pour une journée complète entre histoire, découverte et amusement.

Informations pratiques :

Dates : Les 13 et 14 juin 2026

Horaires : Ouvert de 10h à 18h. Dernière admission sur site 1h avant la fermeture, fermeture des activités 20mn avant la fermeture du site, toute sortie est définitive.

Lieu : Château-parc de Meung-sur-Loire, Loiret (45), à proximité d’Orléans

️ Tarif : inclus dans le billet d’entrée.

Accès facile depuis Orléans, Blois et la région Centre-Val de Loire

‍ ‍ ‍ Une sortie famille incontournable dans le Loiret, idéale pour les enfants et les amateurs de créatures fantastiques.

Réservation conseillée en ligne pour profiter pleinement de cette expérience unique près d’Orléans !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

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https://www.chateau-de-meung.com/en/ info@chateau-de-meung.com 0238443647 https://chateau-de-meung.com/evenements/le-week-end-des-dragons/

Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret

info@chateau-de-meung.com 0238443647 Château de Meung sur Loire



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