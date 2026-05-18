Mulhouse

Week-end d’ouverture de la Biennale de la Photographie de Mulhouse

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

PHOTOBOOK DAYS 14h à 17h

Dans le cadre des journées inaugurales du festival, la Biennale de la Photographie de Mulhouse propose deux après-midis consacrées à l’édition de la photographie contemporaine.

Le programme comprend des discussions-rencontres, des conférences, des présentations et des signatures de livres reflétant la vitalité et la diversité de l’édition photographique.

Au programme

Marché du livre photo en partenariat avec Micamera Milan, avec des éditeurs photo du monde entier, avec les éditions XYZ, Origini Edizioni, Datz Press, Rue du Bouquet, Editions Orange Claire, L’enfant sauvage, Total Eclipse, édition KCR, Editions du Caïd, Filigrane, Loco, auto-éditions…

Discussions sur les livres photos avec Tiago Casanova, Jenia Fridlyand, Pauline Hisbacq, François Jonquet, Sangyon Joo…

Conférence ”The Italian Photobook 2015–2025” par Micamera

Focus sur Bernard Guillot, avec Patrick Le Bescont (Filigrane éditions), et Ilias Georgiadis (Origini Edizioni)

Modération Nicolas Bezard, Fabien Riberi

Signatures de livres

Gratuit, sur réservation par téléphone ou email. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Week-end d’ouverture de la Biennale de la Photographie de Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace