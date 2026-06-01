WEEK-END EN PRÉHISTOIRE – Site archéologique d’Etiolles (91), Site archéologique des Coudrays, Étiolles
WEEK-END EN PRÉHISTOIRE – Site archéologique d’Etiolles (91), Site archéologique des Coudrays, Étiolles dimanche 14 juin 2026.
WEEK-END EN PRÉHISTOIRE – Site archéologique d’Etiolles (91) Dimanche 14 juin, 10h30 Site archéologique des Coudrays Essonne
Inscriptions aux visites et ateliers sur place, dans la limite des places disponible. Parking sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00
En Essonne, le site archéologique d’Étiolles, propriété du Département, est reconnu pour ses vestiges de campements préhistoriques. Fouillé par des archéologues depuis 1972, ce site continue de livrer de précieuses informations sur les modes de vie des populations magdaléniennes, qui vivaient il y a plus de 15 000 ans. Parmi les découvertes : des structures d’habitations, des ossements d’animaux (rennes, chevaux, etc.) et, surtout, des silex taillés.
Le dimanche 14 juin 2026 auront lieu les portes ouvertes du site d’Étiolles pour tous : une journée gratuite, avec visites, ateliers, démonstrations, expositions et balades. Venez explorer le chantier et ses collections, participer à des ateliers de tir au propulseur, découvrir des démonstrations de taille de silex et de production du feu…
PROGRAMME :
Coin des Cro-Mignons : lecture et jeux
En continu de 10h30 à 19h30 – Participation libre
Exposition sur le cinquantenaire des fouilles d’Etiolles
En continu de 10h30 à 19h30 – Participation libre
Découverte d’œuvres du Fond départemental d’art contemporain
En continu de 10h30 à 19h30 – Participation libre
Démonstration des techniques anciennes de production du feu
En continu de 11h à 18h (pause 13h-14h) – Participation libre
Atelier participatif de tir au propulseur (dès 8 ans)
En continu de 11h à 18h (pause 13h-14h) – Participation libre
Atelier participatif simulateur de fouilles (dès 8 ans)
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Durée : 1h (Inscriptions sur place*)
Visite guidée du chantier de fouilles
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Durée : 1h (Inscriptions sur place*)
Visite guidée des réserves archéologiques
11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Durée : 1h (Inscriptions sur place*)
Atelier défi habitations nomades (dès 8 ans)
11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Durée : 1h (Inscriptions sur place*)
Atelier participatif : représenter une œuvre d’art (dès 5 ans)
11h, 13h30, 15h, 16h30, 18h – Durée : 1h (Inscriptions sur place*)
Balade archéologique sur le sentier des Coudrays
11h, 16h – Durée : 1h30 à 2h (Inscriptions sur place*) – avec un guide ENS le matin
Spectacle « Un Jardin pour demain » par la compagnie I Am a Bird Now (dès 5 ans)
14h30 – Durée : 2h30 – Participation libre
Inspirée du livre de Gilles Clément et Vincent Gravé : Un jardin pour demain, cette installation sonore immersive raconte le voyage d’un jardinier en quête de son “Jardin Planétaire”. Pensée comme un refuge niché dans le paysage, elle offre des espaces pour passer, s’asseoir, s’allonger, écouter, regarder, sentir, être seul ou à plusieurs
Histoire contée – Kamishibaï (dès 4 ans)
15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 – Durée : 30 min (Inscriptions sur place*)
*dans la limite des places disponibles
Site archéologique des Coudrays Chemin du Port aux Paveurs, 91450 Étiolles, France Étiolles 91450 Essonne Île-de-France https://archeologie.culture.gouv.fr/etiolles Étiolles livre des vestiges de campements magdaléniens parfaitement fossilisés dans les dépôts d’inondation de la Seine. Grâce à cette conservation remarquable, les modes de vie de ces chasseurs-cueilleurs nomades peuvent être restitués avec une finesse rare.
En Essonne, le site archéologique d’Étiolles, propriété du Département, est reconnu pour ses vestiges de campements préhistoriques. Fouillé par des archéologues depuis 1972, ce site continue de de de…
©CD91
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