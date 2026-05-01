Sainte-Verge

Week-end fête du pain soirée grande tablée #2

Place du Four à Pain Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

À l’occasion de la fête du pain, venez passer un agréable moment en famille ou entre ami et participer à cette fête communale où vous pourrez assister à la cuisson du pain dans le four ancien. Il sera évidemment possible d’acheter sur place. Un marché et des animations sont également au programme.

À l’occasion de la fête du pain, venez passer un agréable moment en famille ou entre ami et participer à cette fête communale où vous pourrez assister à la cuisson du pain dans le four ancien. Il sera bien évidemment possible d’acheter sur place. Un marché des producteurs et des animations sont également au programme. .

Place du Four à Pain Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 89 89 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end fête du pain soirée grande tablée #2

On the occasion of the bread festival, come and spend a pleasant moment with your family or friends and take part in this communal festival where you will be able to watch the bread being baked in the old oven. It will of course be possible to buy bread on the spot. A market and animations are also on the program.

L’événement Week-end fête du pain soirée grande tablée #2 Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais