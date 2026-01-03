Week-end Gourmand du Chat Perché

Centre-ville Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Un évènement alliant le patrimoine et la gastronomie de la ville de Dole sur un week-end, qui a accueilli plus de 55 000 visiteurs en 2024. L’entrée est libre et il existe plusieurs offres, le pass dégustation (5 dégustations sur 5 lieux différents), le pass clocher (dégustation en haut de la collégiale), le pass petit gourmet (enfants), le panier gourmand et autres nouveautés. Des spectacles, des villages éphémères, un espace enfant, des artisans qui exposent dans le centre-ville. .

Centre-ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté assogourmandeduchatperche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Gourmand du Chat Perché

L’événement Week-end Gourmand du Chat Perché Dole a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE