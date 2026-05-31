Week-end grand public : Parlons Chimie !, Cap Sciences, Bordeaux, Bordeaux

Week-end grand public : Parlons Chimie ! 20 et 21 juin Cap Sciences, Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

La section Aquitaine de la SCF, en partenariat avec Chimie et Société et Cap Sciences, vous invite à un week-end exceptionnel dédié à la chimie. Un événement gratuit et ouvert à tous !

Week-end grand public : Parlons Chimie !

Les 20 et 21 juin 2026 à Cap Sciences, Bordeaux

Thème :

« Entre terre et océan, la chimie qui façonne notre région »

Une plongée au cœur des enjeux locaux et globaux de la chimie, à travers des activités ludiques, des débats et des rencontres avec des experts.

Au programme :

• Ateliers interactifs pour petits et grands :

Découvrez la chimie du bois, du vin, de l’eau, ou encore des matériaux biosourcés

• Expositions immersives : « Plastiques biosourcés » et « Regard sur la Chimie »

• Table ronde : « Pollution par les microplastiques : enjeux et solutions »

• Conférences plénières : Alexandre Pons (ISVV), Eric Veyssy (Terre et Océan), Antoine Robert (Société Berkem)

• Mini-conférences de jeunes chercheurs

• Spectacle pour enfants

Programme détaillé et inscriptions :

premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/

Cap Sciences, Bordeaux Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/ »}] [{« link »: « http://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/ »}]

« Entre terre et océan, la chimie qui façonne notre région » : Rencontres entre chercheurs et grand public Chimie grand public