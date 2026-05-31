Week-end grand public : Parlons Chimie !, Cap Sciences, Bordeaux, Bordeaux
Week-end grand public : Parlons Chimie !, Cap Sciences, Bordeaux, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Week-end grand public : Parlons Chimie ! 20 et 21 juin Cap Sciences, Bordeaux Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
La section Aquitaine de la SCF, en partenariat avec Chimie et Société et Cap Sciences, vous invite à un week-end exceptionnel dédié à la chimie. Un événement gratuit et ouvert à tous !
Week-end grand public : Parlons Chimie !
Les 20 et 21 juin 2026 à Cap Sciences, Bordeaux
Thème :
« Entre terre et océan, la chimie qui façonne notre région »
Une plongée au cœur des enjeux locaux et globaux de la chimie, à travers des activités ludiques, des débats et des rencontres avec des experts.
Au programme :
• Ateliers interactifs pour petits et grands :
Découvrez la chimie du bois, du vin, de l’eau, ou encore des matériaux biosourcés
• Expositions immersives : « Plastiques biosourcés » et « Regard sur la Chimie »
• Table ronde : « Pollution par les microplastiques : enjeux et solutions »
• Conférences plénières : Alexandre Pons (ISVV), Eric Veyssy (Terre et Océan), Antoine Robert (Société Berkem)
• Mini-conférences de jeunes chercheurs
• Spectacle pour enfants
Programme détaillé et inscriptions :
premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/
Cap Sciences, Bordeaux Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/ »}] [{« link »: « http://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/ »}]
« Entre terre et océan, la chimie qui façonne notre région » : Rencontres entre chercheurs et grand public Chimie grand public
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