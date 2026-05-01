Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne
Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne samedi 23 mai 2026.
Gardonne
Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname
Scène extérieure Gardonne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:15:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour fêter ses 25 ans, Paris Paname vous a concocté un nouveau spectacle Des notes et des mots . Joli programme non ?
Dans la tradition du jazz gitano parisien, vous retrouverez dans ce spectacle un peu de Django Reinhardt, une touche de Boris Vian, un soupçon de Lalo Schifrin, un zest de Mozart, et le bonheur de partager cette merveilleuse musique qui swingue !
Inge ANDERSSON, clarinette
Patrick MANET, contrebasse
Gilles CUNIN, chant, guitare
Jean-Paul BOUËT, guitare .
Scène extérieure Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname
L’événement Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Gardonne (Dordogne)
- Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Du son à l’amusique Ecole Gardonne 22 mai 2026
- Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne 22 mai 2026
- Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band Gardonne 23 mai 2026
- Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Latcho Drom Quartet Gardonne 23 mai 2026