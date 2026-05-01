Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname

Scène extérieure Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:15:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour fêter ses 25 ans, Paris Paname vous a concocté un nouveau spectacle Des notes et des mots . Joli programme non ?

Dans la tradition du jazz gitano parisien, vous retrouverez dans ce spectacle un peu de Django Reinhardt, une touche de Boris Vian, un soupçon de Lalo Schifrin, un zest de Mozart, et le bonheur de partager cette merveilleuse musique qui swingue !

Inge ANDERSSON, clarinette

Patrick MANET, contrebasse

Gilles CUNIN, chant, guitare

Jean-Paul BOUËT, guitare .

Scène extérieure Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname

L’événement Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides