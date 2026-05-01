Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne samedi 23 mai 2026.

Adresse : Scène extérieure

Ville : 24680 Gardonne

Département : Dordogne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif :

Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname

Scène extérieure Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:15:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Pour fêter ses 25 ans, Paris Paname vous a concocté un nouveau spectacle Des notes et des mots . Joli programme non ?
Dans la tradition du jazz gitano parisien, vous retrouverez dans ce spectacle un peu de Django Reinhardt, une touche de Boris Vian, un soupçon de Lalo Schifrin, un zest de Mozart, et le bonheur de partager cette merveilleuse musique qui swingue !

Inge ANDERSSON, clarinette
Patrick MANET, contrebasse
Gilles CUNIN, chant, guitare
Jean-Paul BOUËT, guitare   .

Scène extérieure Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzpourpre@jazzpourpre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname

L’événement Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz Paris Paname Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Gardonne (Dordogne)