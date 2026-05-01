Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Latcho Drom Quartet

Salle des fêtes Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:15:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au carrefour du jazz, du bal musette et de la musique tzigane, le trio Latcho Drom (qui signifie bonne route en langue tzigane) a été créé à Toulouse en 1993 par le guitariste Christophe Lartilleux, né dans une famille du cirque, fils de guitariste et manouche par sa mère. Ses influences musicales sont bien sûr le jazz manouche, mais aussi le be-bop, le jazz fusion, le flamenco et même la musique classique.

Quant au jeune guitariste Nitcho Reinhardt, petit-cousin du grand Django Reinhardt, sa vitesse de main et son toucher sont sans doute les plus redoutables actuellement sur la scène française. Ses compositions lui permettent d’exprimer toute sa fougue, sa sensibilité et sa finesse.

Le trio de base se complète souvent d’invités et aujourd’hui l’heureux élu est Bib Bourdier, le guitariste du groupe bergeracois Djangophil. .

Salle des fêtes Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Latcho Drom Quartet

L’événement Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Latcho Drom Quartet Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides