Week-end lotos spécial Fêtes des Pères Saint-Christophe-sur-Roc
Week-end lotos spécial Fêtes des Pères Saint-Christophe-sur-Roc vendredi 19 juin 2026.
Saint-Christophe-sur-Roc
Week-end lotos spécial Fêtes des Pères
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-21
Loto organisé par l’association des Battages de l ‘Egray .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
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English : Week-end lotos spécial Fêtes des Pères
L’événement Week-end lotos spécial Fêtes des Pères Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Val de Gâtine
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