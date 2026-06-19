Saint-Christophe-sur-Roc

Week-end lotos spécial Fêtes des Pères

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-21

Loto organisé par l’association des Battages de l ‘Egray .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end lotos spécial Fêtes des Pères

L’événement Week-end lotos spécial Fêtes des Pères Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Val de Gâtine