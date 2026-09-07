Week-end ludique, Centre de rencontre Georges Clemenceau, Senlis

Informations pratiques

Week-end ludique 17 octobre 2026 – 13 juin 2027 Centre de rencontre Georges Clemenceau Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

Fin : 2027-06-13T14:00:00+02:00 – 2027-06-13T18:00:00+02:00

Grands amateurs du jeu de société moderne, nous nous réunissons dans la bonne humeur et le partage. Nous mettons à disposition des joueurs une ludothèque de plus de 300 jeux qui conviennent à tous les publics du débutant au passionné.

Toujours curieux, nous apprécions aussi de découvrir vos pépites ludiques.

Un loisir nouveau pour vous ? L’un d’entre nous se fera le plaisir de vous accompagner dans ce monde merveilleux.

Centre de rencontre Georges Clemenceau 9 Avenue Georges Clemenceau, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Venez découvrir le monde du jeu de société moderne avec l’association Les Joueurs Nés. Mettez votre bonne humeur à l’épreuve seul, en famille ou entre amis.