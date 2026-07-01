WEEK-END MENU ITALIEN Le comptoir de la Régordane Prévenchères

Informations pratiques

Prévenchères

WEEK-END MENU ITALIEN

Le comptoir de la Régordane La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : 24.5 – 24.5 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Menu sur le thème de l’Italie !

Entrée + plat ou plat + dessert à 24.5€

Entrée + plat + dessert à 30€

Toujours tout fait maison !

Venez voyager à La Garde Guérin !

Menu sur le thème de l’Italie !

Entrées

-Arancini à la tomme de brebis, chorizo, coulis de tomate à la sauge

-Caponata sicilienne (cousine de la ratatouille, servie froide, aubergines, oignons, tomate, câpres)

Plats

-Vitello tonnato de filet de bœuf Bio Aubrac (carpaccio de Bœuf, accompagné d’une sauce à base d’anchois, câpres, huile d’olive et jus de citron)

-Truite e pesto rosso

Garniture au choix risotto à la tomate ou parmigiana d’aubergine

(parmigiana gratin d’aubergines, tomates, basilic et fromage de brebis et chèvre frais)

-Option végé frite de polenta, basilic, tomate et tomme de brebis, parmigiana

Desserts

-Gelati e amaretti

-Tiramisu à la châtaigne

Entrée + plat ou plat + dessert à 24.5€

Entrée + plat + dessert à 30€

Toujours tout fait maison !

Venez voyager à La Garde Guérin ! .

Le comptoir de la Régordane La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 83 38

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English :

An Italian-themed menu!

Appetizer + main course or main course + dessert for 24.5?

Appetizer + main course + dessert for 30?

Everything is always homemade!

Come take a culinary journey at La Garde Guérin!

L’événement WEEK-END MENU ITALIEN Prévenchères a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere