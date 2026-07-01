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WEEK-END MENU ITALIEN Le comptoir de la Régordane Prévenchères

samedi 18 juillet 2026 · Le comptoir de la Régordane · Prévenchères

WEEK-END MENU ITALIEN Le comptoir de la Régordane Prévenchères

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Le comptoir de la Régordane
Adresse
La Garde-Guérin
Ville
48800 Prévenchères
Département
Lozère
Tarif
24.5 24.5 30 Adulte

Prévenchères

WEEK-END MENU ITALIEN

Le comptoir de la Régordane La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : 24.5 – 24.5 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19

Menu sur le thème de l’Italie !
Entrée + plat ou plat + dessert à 24.5€
Entrée + plat + dessert à 30€
Toujours tout fait maison !
Venez voyager à La Garde Guérin !
Menu sur le thème de l’Italie !
Entrées
-Arancini à la tomme de brebis, chorizo, coulis de tomate à la sauge
-Caponata sicilienne (cousine de la ratatouille, servie froide, aubergines, oignons, tomate, câpres)
Plats
-Vitello tonnato de filet de bœuf Bio Aubrac (carpaccio de Bœuf, accompagné d’une sauce à base d’anchois, câpres, huile d’olive et jus de citron)
-Truite e pesto rosso
Garniture au choix risotto à la tomate ou parmigiana d’aubergine
(parmigiana gratin d’aubergines, tomates, basilic et fromage de brebis et chèvre frais)
-Option végé frite de polenta, basilic, tomate et tomme de brebis, parmigiana
Desserts
-Gelati e amaretti
-Tiramisu à la châtaigne
Entrée + plat ou plat + dessert à 24.5€
Entrée + plat + dessert à 30€
Toujours tout fait maison !
Venez voyager à La Garde Guérin !   .

Le comptoir de la Régordane La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 83 38 

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English :

An Italian-themed menu!
Appetizer + main course or main course + dessert for 24.5?
Appetizer + main course + dessert for 30?
Everything is always homemade!
Come take a culinary journey at La Garde Guérin!

L’événement WEEK-END MENU ITALIEN Prévenchères a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere

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