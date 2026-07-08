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Week-end Oktober Fest Le Plancher des Vaches Agen

vendredi 25 septembre 2026 · Le Plancher des Vaches · Agen

Week-end Oktober Fest Le Plancher des Vaches Agen

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Plancher des Vaches
Adresse
9 Rue de la Prune
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Agen

Week-end Oktober Fest

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Vendredi 25 & samedi 26 septembre dès 20h
Week-end Oktober Fest au Plancher des Vaches ! Pinte à 4 €, bretzel géant maison, saucisse bavaroise & spätzle, ambiance musicale et concours du Porteur Bavarois. Sortez vos tenues bavaroises… Prost !
Vendredi 25 & samedi 26 septembre
Week-end Oktober Fest au Plancher des Vaches !
À partir de 20h

Sortez les bretelles, les robes bavaroises et votre meilleure humeur… le Plancher des Vaches prend les couleurs de l’Allemagne le temps d’un week-end festif !

Au programme
Pinte de bière à seulement 4 €
Bretzel géant maison
Saucisse bavaroise & spätzle
Ambiance musicale toute la soirée
Concours du Porteur Bavarois équilibre, rapidité… qui sera le meilleur serveur de la soirée ?

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez partager un moment convivial autour de spécialités gourmandes et d’une ambiance digne des plus grandes fêtes bavaroises !

Prost ! On vous attend nombreux !   .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 47 48 08 

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English : Week-end Oktober Fest

Friday, September 25 & Saturday, September 26 ? starting at 8 p.m.
Oktoberfest Weekend at Le Plancher des Vaches! A pint for %E0 4 ?, giant homemade pretzels, Bavarian sausage & sp%E4tzle, live music, and the Bavarian Porter Contest. Break out your Bavarian outfits… Prost!

L’événement Week-end Oktober Fest Agen a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen

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