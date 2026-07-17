Week-end Photo, MuAM – Musée des Arts et Métiers, Paris

Informations pratiques

Week-end Photo 27 et 28 février 2027 MuAM – Musée des Arts et Métiers Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T10:00:00+01:00 – 2027-02-27T18:00:00+01:00

Fin : 2027-02-28T10:00:00+01:00 – 2027-02-28T18:00:00+01:00

Remontez le temps et plongez dans l’univers fascinant de la photographie comme si vous y étiez. Des premières expérimentations du XIXe siècle aux images numériques d’aujourd’hui, embarquez pour un week-end immersif et créatif au cœur de l’histoire de l’image… en costume d’époque !

Au programme : manipulez un sténopé pour comprendre les débuts de la photographie, créez des cyanotypes à la lumière du soleil, explorez la photographie argentique et les coulisses du développement en laboratoire, tirez le portrait à la manière des premiers photographes… et bien plus encore ! Normes ISO, vitesse d’obturation, profondeur de champ… découvrez tous les secrets des prises de vue réussies et percez les mystères des plus beaux clichés. Mais le voyage ne s’arrête pas là !

Ce week-end vous invite aussi à vous interroger sur nos usages actuels de la photographie : réseaux sociaux, retouche d’image, selfies ou intelligence artificielle… comment la photographie façonne-t-elle aujourd’hui notre manière de voir, de créer et de partager le monde ? Une aventure entre découverte, création et immersion pour regarder la photographie autrement !

MuAM – Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 01 53 01 82 00 https://www.arts-et-metiers.net/ https://www.instagram.com/museeartsetmetiersparis/;https://bsky.app/profile/museeartsetmetiers.bsky.social;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9eartsetm%C3%A9tiers/?viewAsMember=true;https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers Le MuAM – Musée des Arts et Métiers est l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde ; son histoire est intimement liée à celle du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), dont il est l’une des composantes.

Il conserve une exceptionnelle collection de quelque 80 000 objets et expose près de 2 500 pièces, reflétant les facettes les plus variées de l’histoire des sciences et des techniques.

Fondé en 1794 par l’abbé Grégoire, le Cnam, lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h

Fermé le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

Remontez le temps et plongez dans l’univers fascinant de la photographie comme si vous y étiez. Des premières expérimentations du XIXe siècle aux images numériques d’aujourd’hui, embarquez pour un et…

© Musée des Arts et Métiers – Le Cnam / photo Pascal Faligot